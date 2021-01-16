Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов объявит о решении по поводу возобновления карьеры в субботу вечером. Такое заявление сделал президент UFC Дэйна Уайт.

Глава организации разместил в своем Twitter видеозапись, на которой сообщил, что Нурмагомедов объявит о своем решении в 23:00 мск в эфире ABC.

Днем ранее Хабиб Нурмагомедов и Дэйна Уайт провели встречу на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, где обсудили возможность возобновления карьеры российского спортсмена.