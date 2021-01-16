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Путин поздравил экипаж команды «Камаз-мастер» с победой на ралли «Дакар»

Анна Назайкина
12:27 16.01.2021
Президент РФ поблагодарил членов команды, их наставников и технический персонал за слаженную работу.
Путин поздравил экипаж команды «Камаз-мастер» с победой на ралли «Дакар»
© Фото: rallykm, VK
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Президент России Владимир Путин поздравил экипаж российской команды «Камаз-мастер» с победой в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков в Саудовской Аравии. Глава государства поблагодарил спортсменов, их наставников и технический персонал за силу характера, а также за слаженную работу. Телеграмма с поздравлением была опубликована на сайте Кремля.

«Чемпионский настрой "камазовских" экипажей, их нацеленность на первое место хорошо известны участникам и поклонникам этого легендарного ралли-марафона. Продолжая триумфальную летопись предшественников, наша команда вновь, в 18-й раз, выигрывает "Дакар", подтверждает высочайший уровень профессионализма и лидерские качества», - говорится в телеграмме.

Напомним, что 15 января российская команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стала первой в общем зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар». На пьедестале этого года разместились еще две российские команды «КАМАЗ-мастер». Одержанная Сотниковым победа стала 18-й в активе команды.

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