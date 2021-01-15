Футболист Уэйн Руни завершил карьеру игрока

Бывший нападающий английской сборной по футболу Уэйн Руни завершил карьеру профессионального игрока. Руководство клуба «Дерби Каунти» подтвердило назначение футболиста на пост главного тренера команды. Договор о сотрудничестве рассчитан на 2,5 года, говорится на официальном сайте клуба.

Руни возглавил тренерский штаб клуба еще в ноябре прошлого года и в связи с этим оставил карьеру игрока. За это время, подопечные звезды английского футбола успели провести 22 матча, в которых одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. Сейчас «Дерби Каунти» занимает 22 место в турнирной таблице национального чемпионата.