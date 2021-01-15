Российский грузовик столкнулся с вертолетом в ходе ралли-рейда «Дакар»: видео

Грузовик российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением пилота Антона Шибалова столкнулся с вертолетом организаторов ралли-марафона «Дакар». Инцидент произошел во время прохождения экипажем 12-го этапа марафона и попал на видео.

Когда грузовик подпрыгнул на трамплине, он слегка задел одно из полозьев вертолета, пилот которого летел слишком низко, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской команды Эрик Хайруллин.

Трагедии удалось избежать благодаря незначительной силе удара и мгновенной реакции пилота, успевшего набрать высоту. Грузовик получил незначительные повреждения воздухозаборника.