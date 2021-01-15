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Экипаж россиянина Сотникова принес «КАМАЗ-мастеру» 18-ю победу на ралли «Дакар»

Светлана Иванова
14:47 15.01.2021
Сотников стал вторым в ходе последней гонки и первым в общем зачете грузовиков многодневного ралли-марафона.
Экипаж россиянина Сотникова принес «КАМАЗ-мастеру» 18-ю победу на ралли «Дакар»
© Фото: rallykm, VK
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Российская команда «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова стала первой в общем зачете грузовиков ралли-марафона «Дакар».

В пятницу, 15 января, прошел заключительный этап многодневной гонки. Протяженность 12-го участка составила 200 километров. Стартовали экипажи в Янбу-эль-Бахре, а финишировали в Джедде, располагающейся в западной части Саудовской Аравии.

В ходе последней гонки Сотников показал второй результат, дав чеху Мартину Мацику на Iveco прийти раньше на четыре секунды. Однако этого результата для россиянина оказалось достаточно, чтобы стать победителем всего соревнования. Пилот победил на ралли-марафоне впервые в карьере, в 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете.

На пьедестале этого года разместились еще две российские команды «КАМАЗ-мастер». На второй позиции оказался экипаж Антона Шибалова, третье место досталось команде Айрата Мардеева.

Одержанная Сотниковым победа стала 18-й в активе «КАМАЗ-мастера» и пятой подряд.

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