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Гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах предложили заменить песней «Катюша»

Светлана Иванова
16:37 14.01.2021
Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России предложила «Катюшу» на рассмотрение исполкома ОКР.
Гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах предложили заменить песней «Катюша»
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
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Вместо гимна России на международных соревнованиях в ближайшие два года может звучать популярная песня «Катюша». Необходимость заменить национальный музыкальный символ возникла после решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА, запрещающего использование гимна страны на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Выбор мелодии обсуждался в ходе заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на председателя комиссии спортсменов ОКР Софью Великую, «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

«Остановились на песне "Катюша". Все знают эту песню, и ее любят дети. Мы предложили ее исполкому ОКР на рассмотрение», - пояснила Великая, подчеркнув, что решение было принято большинством голосов.

Она также добавила, что обсуждались и другие варианты музыкального сопровождения, включая современные мелодии, но не уточнила какие.

В середине декабря 2020 года CAS объявил о решении на два года запретить российским спортсменам выступать под флагом страны на международных соревнованиях. В этот же период представителям российской власти, включая министров и членов правительства, нельзя посещать Олимпийские и Паралимпийские игры. 

Популярная советская песня «Катюша», выпущенная в 1939 году, является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны. Музыку написал Матвей Блантер, автором слов стал Михаил Исаковский.

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