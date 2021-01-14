Гимн России на чемпионатах мира и Олимпиадах предложили заменить песней «Катюша»

Вместо гимна России на международных соревнованиях в ближайшие два года может звучать популярная песня «Катюша». Необходимость заменить национальный музыкальный символ возникла после решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА, запрещающего использование гимна страны на чемпионатах мира и Олимпиадах.

Выбор мелодии обсуждался в ходе заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на председателя комиссии спортсменов ОКР Софью Великую, «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения.

«Остановились на песне "Катюша". Все знают эту песню, и ее любят дети. Мы предложили ее исполкому ОКР на рассмотрение», - пояснила Великая, подчеркнув, что решение было принято большинством голосов.

Она также добавила, что обсуждались и другие варианты музыкального сопровождения, включая современные мелодии, но не уточнила какие.

В середине декабря 2020 года CAS объявил о решении на два года запретить российским спортсменам выступать под флагом страны на международных соревнованиях. В этот же период представителям российской власти, включая министров и членов правительства, нельзя посещать Олимпийские и Паралимпийские игры.

Популярная советская песня «Катюша», выпущенная в 1939 году, является одним из неформальных символов Великой Отечественной войны. Музыку написал Матвей Блантер, автором слов стал Михаил Исаковский.