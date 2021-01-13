Спорт Названо имя возможного соперника Александра Емельяненко Роман Захаров Соперником россиянина Александра Емельяненко может стать другой российский боец. © Фото: alexemelyanenko_official, VK Читайте нас на: Соперником известного российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко может стать его соотечественник Евгений Гончаров. Об этом рассказал менеджер Гончарова Александр Скаредин. «На весну планируется бой Александра Емельяненко, и сейчас идет поиск потенциальных соперников. Мы предложили кандидатуру Гончарова, Евгений заинтересован в поединке с Емельяненко. Как будут развиваться события дальше, будем смотреть», - объяснил Скаредин в беседе с РИА Новости. За свою профессиональную карьеру 39-летний Емельяненко провел 37 боев по правилам ММА, в 28 из которых он одержал победу, восемь закончились не в его пользу, а еще один - ничьей. На счету 34-летнего Гончарова 16 побед и три поражения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика