Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Василевский стал лучшим вратарем НХЛ

Тамара Астапенкова
21:24 01.01.2021
В рейтинг вошли еще два россиянина - Худобин и Бобровский.
Василевский стал лучшим вратарем НХЛ
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим в своем амплуа в НХЛ. Рейтинг был составлен на основании мнений журналистов официального сайта Национальной хоккейной лиги.

По итогам голосования россиянин получил наибольшее количество голосов. Второе место занял Коннор Хелленбайк из «Виннипега», третье - вратарь «Бостона» Туукка Раск. Еще один российский вратарь Антон Худобин из «Далласа» занял 12 строчку в рейтинге, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский - 15 место.

Напомним, что новый сезон НХЛ стартует 13 января. В день открытия регулярного чемпионата пройдет сразу пять матчей. Сезон завершится в мае. За это время каждая команда проведет по 56 матчей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.