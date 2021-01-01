Василевский стал лучшим вратарем НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский признан лучшим в своем амплуа в НХЛ. Рейтинг был составлен на основании мнений журналистов официального сайта Национальной хоккейной лиги.

По итогам голосования россиянин получил наибольшее количество голосов. Второе место занял Коннор Хелленбайк из «Виннипега», третье - вратарь «Бостона» Туукка Раск. Еще один российский вратарь Антон Худобин из «Далласа» занял 12 строчку в рейтинге, голкипер «Флориды» Сергей Бобровский - 15 место.

Напомним, что новый сезон НХЛ стартует 13 января. В день открытия регулярного чемпионата пройдет сразу пять матчей. Сезон завершится в мае. За это время каждая команда проведет по 56 матчей.