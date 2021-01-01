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Российский лыжник Большунов завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»

Анна Назайкина
17:28 01.01.2021
Победу одержал итальянский спортсмен Федерико Пеллегрино.
Российский лыжник Большунов завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»
© Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в спринтерской гонке свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Стартовая гонка прошла сегодня в Швейцарии.

Победу в спринте одержал итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, который показал результат 3 минуты 8,44 секунды. Большунов, который является лидером общего зачета Кубка мира, проиграл ему 0,57 секунды и таким образом завоевал серебро. Француз Ришар Жув завершил тройку лидеров гонки. Кроме того, россияне Глеб Ретивых и Артем Мальцев заняли четвертое и пятое место.

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