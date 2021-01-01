Российский лыжник Большунов завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»

Победу в спринте одержал итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, который показал результат 3 минуты 8,44 секунды. Большунов, который является лидером общего зачета Кубка мира, проиграл ему 0,57 секунды и таким образом завоевал серебро. Француз Ришар Жув завершил тройку лидеров гонки. Кроме того, россияне Глеб Ретивых и Артем Мальцев заняли четвертое и пятое место.

Читать далее

/news/sport/content/2021111059-jVcin.html

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.