Российский лыжник Большунов завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»
Победу одержал итальянский спортсмен Федерико Пеллегрино.
© Фото: Maxim Thore, Keystone Press Agency, Globallookpress
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в спринтерской гонке свободным стилем в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Стартовая гонка прошла сегодня в Швейцарии.
Победу в спринте одержал итальянский лыжник Федерико Пеллегрино, который показал результат 3 минуты 8,44 секунды. Большунов, который является лидером общего зачета Кубка мира, проиграл ему 0,57 секунды и таким образом завоевал серебро. Француз Ришар Жув завершил тройку лидеров гонки. Кроме того, россияне Глеб Ретивых и Артем Мальцев заняли четвертое и пятое место.