Спорт Без ласт и гидрокостюма: спортсменка из Москвы покорила замерзший Байкал Ян Брацкий Рекордсменка проплыла подо льдом озера 85 метров без специального снаряжения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" На Байкале установлен уникальный рекорд. Москвичка Екатерина Некрасова нырнула в полынью и проплыла подо льдом 85 метров. И все это без гидрокостюма, ласт и другой экипировки. На улице при этом тридцатиградусные морозы, а температура воды едва превышала нулевую отметку. Столичной спортсменке к таким условиям не привыкать. «Байкал мне помог, а так вода она везде одинаковая - холодная. Я когда плыла, то получала удовольствие», - рассказала рекордсмен мира среди женщин по подледному плаванию. Теперь Екатерина Некрасова мечтает побить собственное достижение, тренируясь в столичных водоемах, готовится покорить подледную стометровку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика