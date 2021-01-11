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Без ласт и гидрокостюма: спортсменка из Москвы покорила замерзший Байкал

Ян Брацкий
19:05 11.01.2021
Рекордсменка проплыла подо льдом озера 85 метров без специального снаряжения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Байкале установлен уникальный рекорд. Москвичка Екатерина Некрасова нырнула в полынью и проплыла подо льдом 85 метров. И все это без гидрокостюма, ласт и другой экипировки. На улице при этом  тридцатиградусные морозы, а температура воды едва превышала нулевую отметку. Столичной спортсменке к таким условиям не привыкать.

«Байкал мне помог, а так вода она везде одинаковая - холодная. Я когда плыла, то получала удовольствие», - рассказала рекордсмен мира среди женщин по подледному плаванию.

Теперь Екатерина Некрасова мечтает побить собственное достижение, тренируясь в столичных водоемах, готовится покорить подледную стометровку.

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