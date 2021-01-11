Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на восьмом этапе ралли-рейда «Дакар»

Российские гонщики из команды «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал в зачете грузовиков по итогам восьмого этапа ралли-рейда «Дакар»-2021. Гонка, победу в которой одержал экипаж Антона Шибалова, проходит в Саудовской Аравии.

Победитель преодолел специальный участок протяженность 375 километров за 3 часа 19 минут 40 секунд. Вторым финишный створ пересек грузовик под управлением Андрея Каргинова (+2 минуты 19 секунд), замкнул тройку лучших Дмитрий Сотников (+2 минуты и 28 секунд), сообщает РИА Новости.

Экипаж Сотникова продолжает лидировать в генеральной классификации. За ним следуют экипажи Шибалова и Мардеева.