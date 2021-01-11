Лукашенко и Фазель обсудили перспективы проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии

Перспективы проведения чемпионата мира по хоккею в Белоруссии обсудили в Минске Александр Лукашенко и глава Международной хоккейной федерации Рене Фазель. Спортивный функционер признал, что организация находится под мощным прессингом из-за ситуации в республике, но он не хочет смешивать политику и спорт.

Ранее ряд европейских общественных организаций призвали перенести чемпионат мира из Минска на фоне акций протеста. Проведение турнира запланировано на май - июнь в Минске и Риге. По словам Лукашенко, оснований для переноса игр он не видит. А если латвийская сторона откажется, Белоруссия готова самостоятельно провести чемпионат.