Министр спорта поздравил лыжника Большунова с победой на Tour De Ski

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин назвал лыжника Александра Большунова гордостью России. Глава Минспорта РФ таким образом прокомментировал победу россиянина на Tour De Ski. По словам Матыцина, 24-летний спортсмен показал выдающийся результат.

«Он (Большунов. - Прим. ред.) поднимался на подиум во всех гонках Tour De Ski, в пяти подряд гонках был первым. Впечатляет и его отрыв в общем зачете от второго места в 3 минуты 23,9 секунды, что стало рекордом», - указал Матыцин, обратив внимание на уверенность и стабильность, которые в последние годы демонстрирует Большунов.

Глава Минспорта подчеркнул, что в ходе соревнования успешно выступила вся российская лыжная команда, выразил уверенность в том, что победные выступления на Кубке мира продолжатся, и пожелал членам сборной России по лыжным гонкам дальнейших успехов и побед.

«Поздравляю Александра Большунова с победой на Tour De Ski, Юлию Ступак и Дениса Спицова с призовыми местами в общем зачете, а также тренерский штаб и Федерацию лыжных гонок России», - приводит слова Матыцина ТАСС.

Накануне, 10 январе, в итальянском Валь-ди-Фьемме завершилась многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Победителем Tour De Ski со временем 3 часа 32 минуты 32,3 секунды стал россиянин Александр Большунов, впервые в истории нашей страны выигравший соревнование дважды.