Джефф Монсон завершил спортивную карьеру

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон принял решение о завершении спортивной карьеры. Как сообщили в команде 49-летнего Монсона, он пошел на этот шаг из-за тяжелой травмы и долгого восстановления после нее. В частности, как стало известно ТАСС, речь идет о полном разрыве сухожилия на руке.

«Полный разрыв сухожилия на руке. Он будет прооперирован. Восстановление после такой травмы может занять до года», - пояснил представитель команды спортсмена, подчеркнув, что именно травма подтолкнула Монсона к завершению карьеры.

В списке достижений Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. В 2018 году американец получил российское гражданство и сейчас является депутатом от городского округа Красногорск.