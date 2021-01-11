Три российских хоккеиста вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ

Сразу три российских хоккеиста включены в топ-10 лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги. Об стало известно из сообщения на официальном сайте НХЛ. В списке лучшей «десятки» - форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, попавший на четвертую позицию рейтинга, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, разместившийся на седьмой строке списка и расположившийся на восьмом месте капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин.

Топ-10 определяли аналитики телесети NHL Network. Возглавил рейтинг лучших игроков канадский форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Список лучших хоккеистов НХЛ представила перед стартом сезона, который был отложен из-за пандемии COVID-19. В среду, 13 января, пройдет матч между командами «Филадельфия Флайерс» и «Питтсбург Пингвинс», знаменующие собой начало турнира.