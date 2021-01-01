Назван соперник сборной России в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Российская сборная по хоккею встретится с командой Германии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде. Матч пройдет в субботу, 2 января, в 20:00 по МСК.

Напомним, сборная России заняла второе место в группе В. Россияне 2 января встретятся с третьей командой группы А - немцами.

На счету сборной РФ победы над командами США (5:3), Швеции (4:3 в овертайме) и Австрии (7:1). В игре с чехами российская команда уступила со счетом 2:0, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Канаде были определены все участники четвертьфинальной стадии молодежного чемпионата мира по хоккею. Последней сборной, которая обеспечила себе место в плей-офф турнира стала американская команда. Она обыграла шведов со счетом 4:0. Изначально 10 команд поделили на две группы, из которых по четыре лучших прошли дальше