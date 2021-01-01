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Сборная Канады одержала четвертую подряд победу на молодежном ЧМ

Ян Брацкий
10:49 01.01.2021
Канадские хоккеисты возглавили свою группу и в четвертьфинальном мачте встретятся со сверстниками из Чехии.
Сборная Канады одержала четвертую подряд победу на молодежном ЧМ
© Фото: hc_men, VK

Молодежная сборная Канады одержала победу над сверстниками из Финляндии со счетом 4:1 и возглавила группу В. Матч проходил в рамках чемпионата мира в Эдмонтоне. Первую шайбу пришедшие на арену «Роджерс Плэйс» зрители увидели уже на четвертой минуте встречи. Для канадской молодежи эта победа стала четвертой на турнире. Финские спортсмены уступили впервые.

После завершающего дня группового турнира, стали известны все четвертьфинальные пары. Согласно правилам турнира, матчи плей-офф будут сыграны следующим образом: Канада - Чехия; США - Словакия; Финляндия - Швеция; Россия - Германия.

Участники прошлогоднего финала россияне и канадцы могут скрестить клюшки в этом году на этапе полуфинала или в матчах за первое и третье места. Чемпионат мира завершится в ночь на шестое января. Действующим победителем турнира является сборная Канады.  

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