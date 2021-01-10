Игрок клуба Майкла Джордана стал самым молодым автором трипл-даблa в НБА

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл, который на драфте-2020 был выбран под общим третьим номером, оформил трипл-дабл в матче регулярного чемпионата против «Атланты Хоукс» и стал самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по этому показателю.

В домашней встрече, которая окончилась со счетом 113:105 в пользу его команды, Болл набрал 22 очка, сделал 12 подборов и 11 передач. На момент рекорда баскетболисту было 19 лет и 140 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Маркеллу Фульцу, который установил его в 2018 году в составе «Филадельфии Севенти Сиксерс», сделав трипл-дабл в возрасте 19 лет 317 дней.

Интересно, что в 2017 году самый «молодой» трипл-дабл оформил старший брат Ламело Лонзо Болл. Он проводил свой первый сезон в лиге, выступая за «Лос-Анджелес Лейкерс», и на момент рекорда ему было 20 лет и 15 дней.

Владельцем команды «Шарлотт Хорнетс» является легендарный игрок НБА Майкл Джордан, обладатель 6-кратного звания чемпиона ассоциации в составе «Чикаго Буллз». Трипл-дабл - термин, означающий набор игроком в одном матче в трех статистических показателях не менее 10 пунктов (то есть двузначного числа), когда в качестве показателей могут выступать очки, перехваты, блок-шоты, результативные передачи и подборы.