Глава UFC пообещал уговорить Хабиба Нурмагомедова на последний поединок

Глава организации по смешанным единоборствам UFC Дэйна Уайт выразил намерение уговорить чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова провести еще один бой. Об этом он сообщил в эфире телеканала ESPN.

Президент организации намерен провести личную встречу с российским спортсменом в Абу-даби.

«Посмотрите как он дрался с Джастином Гэтжи. Посмотрите как он дрался с каждым своим оппонентом. Хабиб определено должен выступить еще раз и я постараюсь убедить его в этом» - отметил Уайт

Президент организации завил, что хотел бы увидеть Нурмагомедова в октагоне «еще десять раз». Он не сообщил, кто может стать оппонентом российского бойца. При этом промоутер подчеркнул, что если Нурмагомедов пожелал навсегда покинуть чемпионат, «значит так и должно быть».

Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что спортсмен может возобновить карьеру в спорте ради боя с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Жоржем Сен-Пьером.