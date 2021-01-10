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Российские спортсмены взяли призовые места в масс-старте на Tour De Ski

Ирина Киселенко
19:47 10.01.2021
Престижная многодневка завершилась 10 января масс-стартом в гору в Валь-ди-Фьемме.
Российские спортсмены взяли призовые места в масс-старте на Tour De Ski
© Фото: Maxim Thore Keystone Press Agency Globallookpress

Российский лыжник Денис Спицов победил в масс-старте свободным стилем в рамках многодневки Tour De Ski, второе место занял Александр Большунов.

Спицов преодолел дистанцию за 32 минуты и 41 секунду. Большунов отстал от победителя на 13,3 секунды, замкнул тройку призеров француз Морис Манифика (отставание - 15,2 секунды).

Также Александр Большунов стал победителем соревнований. Общий результат Большунова по итогам Tour De Ski составил 3 часа 32 минуты 32,3 секунды. Второе место занял француз Морис Манифика (отставание 3 минуты 23,9 секунды), третье - Спицов (+3.36,7).

Большунов на Tour De Ski выиграл пять гонок подряд, повторив рекорд россиянина Сергея Устюгова 2017 года.

Александр Большунов является первым и пока единственным российским лыжником, который стал чемпионом общего зачёта Кубка мира. Последний раз советские спортсмены выигрывали этот престижный трофей в 1991 году, когда победу одержал Владимир Смирнов. Помимо этого, Александр рекордсмен сборной России по числу личных побед (24) и призовых мест (51) на этапах Кубка мира по лыжным гонкам.

Ранее российский скелетонист Александр Третьяков одержал победу на чемпионате Европы. По итогам двух попыток Третьяков показал время 1 минута 52,36 секунды.

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