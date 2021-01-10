Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»
Российские гонщики занимают все призовые места второй раз подряд.
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Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» заняли все призовые места на седьмом этапе ралли «Дакар». Быстрее всего участок длиной 453 километра преодолел экипаж Дмитрия Сотникова – за 4 часа 45 минут 52 секунды.
Вторым финишировал экипаж Айрата Мардеева, третьим - Антона Шибалова. Пятое место также занял экипаж «КАМАЗ-мастер» - за рулем находился Андрей Каргинов.
Следующий этап ралли состоится 11 января по маршруту Сакака – Неом. По данным с официального сайта соревнования, длина спецучастка составит 375 километров.
В ходе предыдущего, шестого этапа, российские экипажи также заняли все призовые места – первое место занял Айрат Мардеев.