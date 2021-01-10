Спорт Российские биатлонисты одержали победу на Кубке мира и прервали безмедальную серию Алексей Курильченко Российская команда одержала победу в гонке в Оберхофе. © Фото: Martin Schutt, dpa, Globallookpress Российская команда в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова одержали победу в смешанной эстафете пятого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Таким образом Россия прервала серию гонок без медалей – ранее команда не попадала в призовые места 43 раза подряд. Команда преодолела трассу за 1 час 8 минут 21,7 секунды и потратила 7 дополнительных патронов. Второе место заняла сборная Норвегии, третье – команда Франции. Тренер мужской сборной за несколько минут до начала гонки сообщил, что в Александра Логинова умер отец, но спортсмен принял решение участвовать в гонке, несмотря на потерю. Ранее стало известно, что российская саночница Татьяна Иванова завоевала золото чемпионата Европы в Латвии. Виктория Демченко завоевала бронзу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика