Российская саночница Иванова завоевала золото на чемпионате Европы
Россиянка Виктория Демченко замкнула тройку лидеров, завоевав бронзу.
© Фото: Steffen Proessdorf, imago-images.de, Globallookpress
Российская саночница Татьяна Иванова завоевала золото чемпионата Европы в Латвии.
По сумме двух попыток россиянка показала следующий результат - 1 минута 23,594 секунды. Серебро завоевала немка Натали Гайзенбергер. Россиянка Виктория Демченко замкнула тройку лидеров, завоевав бронзу. Она уступила Ивановой 161 тысячную секунды.
Чемпионат Европы по санному спорту стартовал в Латвии. Он проходит в рамках очередного этапа Кубка мира.