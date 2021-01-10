«Спартак» договорился о трансфере нидерландского полузащитника
Подписание контракта состоится не позднее 11 января.
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В футбольном клубе «Спартак» сообщили о достижении договоренностей по трансферу полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса.
«Договоренности между клубами и игроком достигнуты. Заключение сделки зависит от медосмотра», - сказал директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.
Отмечается, что подписание контракта состоится не позднее 11 января, поскольку Хендрикс не был включен в заявку команды на матч 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Аяксом».
По предварительным данным, «Спартак» заплатит за игрока около четырех миллионов евро, пишет «Чемпионат».