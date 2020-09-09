Забеги с препятствиями: в московских дворах появится новое спортоборудование для подготовки к чемпионату мира

Дворы домов в Москве оборудуют труднопроходимыми преградами. Площадки с рукоходами, канатами, вращающимися мостиками станут базой для подготовки к чемпионату мира по забегам с препятствиями.

Соревнования должны были состояться летом, но из-за пандемии их перенесли на следующий год. Самые зрелищные этапы пройдут в Москве.

Комплексное оборудование в шаговой доступности позволит всем желающим ежедневно проводить специализированные тренировки, рассказала руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу.

«Мы будем ждать чемпионата мира, но и чемпионат России конечно будет проходить… хотя бы на это посмотреть, а может быть и посоревноваться», - отметила она.

Все тренажеры на спецплощадках разработаны с учетом требований «Лиги героев» - гонки с препятствиями, созданной на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений.