От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов

Юный поклонник футбола из Иркутской области собрал коллекцию, которой может позавидовать любой фанат. У 14-летнего Матвея Бабашко собрана подборка автографов от самых знаменитых игроков.

Списываться со спортивными знаменитостями Матвей начал несколько лет назад. Говорит, что особых иллюзий не питал. Как он рассказал в беседе со «Звездой», вдохновился чужим примером.

«Идея пришла на уроке английского языка, это было еще в пятом классе. Как раз я тогда начал увлекаться футболом. У нас был урок, посвященный автографам, и учитель рассказала про свою подругу, которая по почте получила автограф известного актера. Я начал увлекаться футболом и первое письмо написал Артему Дзюбе, нападающему сборной России», - признался Матвей.

Ждать ответа от лидера национальной сборной пришлось очень долго. Может, письмо затерялось, может, сам Артем раздумывал над необычным посланием.

«Ожидание - это самое сложное. Первые три месяца я постоянно смотрел в почтовый ящик, потом делал это реже, а потом и вовсе забыл. Само письмо пришло, когда я был на отдыхе в летнем лагере. Его получила моя бабушка, которая мне про него рассказала. Я был очень счастлив и рад», - рассказал коллекционер.

Как выяснилось, Матвей пишет не всем подряд. Футбольный болельщик слишком трепетно относится к своей коллекции. В нее попадают только достойные, по его мнению, игроки.

«Я смотрю на их игру и на их характер. Например, Артем Дзюба очень хорошо выступает за сборную страны. У него характер, он мне больше всех нравится», - считает Матвей Бабашко.

За последние два года подросток написал десятки писем. Большинство пока остаются без ответа. Автографы, которых уже набралось 25 штук, Матвей бережно хранит.

«У меня специальный альбом. Я в него кладу фотографию игрока с конвертом и пленочкой накрываю. Он там лежит», - сказал юноша.

С его слов, самое сложное было найти почтовый адрес кумира. Всю информацию Матвей искал на официальном сайте Российского футбольного союза. В будущем юный житель Саянска надеется собрать более внушительную коллекцию.