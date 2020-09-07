Возвращение победителей: сборная России по футболу прилетела в Москву после матча с Венгрией

Спортсмены сборной России по футболу вернулись в Москву с победным багажом группового этапа Лиги наций.

В двух гостевых матчах, с Сербией и Венгрией, наша команда забила по три мяча. При этом подопечные тренера Станислава Черчесова играли на контратаках.

Однако в Будапеште спортсмены позабыли о прагматичном стиле и едва не потеряли очки.

Во втором тайме россияне вели со счетом 3:0 и уверенность ослабила бдительность. В итоге, россияне пропустили два мяча, с трудом удержав преимущество.

Тем не менее, спортсмены уверенно лидируют в группе.

Следующие два матча сборной РФ предстоит играть дома. Встречи состоятся 11 октября с Турцией и 14 октября с Венгрией.

Заключительные игры состоятся 15 ноября против Турции и 18 ноября против сербов на их полях. Победитель группы выйдет в финальную часть Лиги наций, которая пройдет с 31 мая по 8 июня следующего года.