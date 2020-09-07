«Победное фото»: Дзюба опубликовал снимок из раздевалки после матча с Венгрией
Встреча завершилась со счетом 3:2.
© Фото: Михаил Шапаев, РИА Новости
Нападающий и капитан петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба опубликовал фото из раздевалки после матча с Венгрией.
«Всех с непростой победой! 6 очков из 6, идем дальше», - подписал снимок футболист.
Сборная РФ обыграла команду Венгрии в матче Лиги Наций в воскресенье, 6 сентября. Встреча завершилась со счетом 3:2. Авторами голов стали Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес.
Следующий матч сборной России в Лиге наций состоится 11 сентября с командой Турции.