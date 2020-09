Спорт «Я должен извлечь урок»: Джокович прокомментировал инцидент на US Open Иван Линдеманн Сербский теннисист извинился перед судьей и организаторами турнира. © Фото: Javier Rojas Keystone Press Agency Globallookpress Новак Джокович извинился за свое неспортивное поведение на US Open. Сербский теннисист заявил, что попал в судью мячом непреднамеренно. «Вся эта ситуация сильно опечалила меня. Организаторы турнира рассказали мне, что арбитр чувствует себя хорошо. Я очень сожалею, что ей пришлось пережить стресс из-за меня», - написал игрок на своей странице в Instagram. Кроме того, теннисист извинился перед организаторами Открытого чемпионата США. «Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку, а также моим фанатам за то, что они всегда со мной», - отметил Джокович. Также первая ракетка мира сообщил, что должен извлечь урок из произошедшего. «Что касается меня, то мне нужно извлечь урок из произошедшего для того, чтобы стать лучше и как человек, и как игрок», - написал теннисист. Джокович был дисквалифицирован в матче четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты. Причиной стало то, что сербский теннисист откинул мяч ракетой и нанес травму линейному судьбе. Позднее организаторы US Open сообщили, что игрок будет оштрафован. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует