Спорт Дисквалификация века: в US Open рассказали о санкциях в отношении Джоковича Иван Линдеманн Сербский игрок ударил мячом в стенку корта, но попал в шею арбитру. После инцидента теннисиста решили исключить. © Фото: Владимир Песня, РИА Новости Первая ракетка мира Новак Джокович понесет наказание из-за инцидента в матче турнира с испанским игроком Пабло-Карреньо Бустой. Об этом заявили организаторы US Open. «Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на соревновании, и будет оштрафован на призовые деньги, выигранные на US Open, в дополнение к штрафам, наложенным в отношении правонарушения», - сказано в сообщении организаторов Открытого чемпионата США по теннису. В воскресенье, 6 сентября, сербский игрок ударил мячом в стенку корта, но попал в шею арбитру. После инцидента теннисиста решили исключить. Отметим, что Джокович стал первым дисквалифицированным игроком в этом веке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует