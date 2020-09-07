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Дисквалификация века: в US Open рассказали о санкциях в отношении Джоковича

Иван Линдеманн
02:05 07.09.2020
Сербский игрок ударил мячом в стенку корта, но попал в шею арбитру. После инцидента теннисиста решили исключить.
Дисквалификация века: в US Open рассказали о санкциях в отношении Джоковича
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Первая ракетка мира Новак Джокович понесет наказание из-за инцидента в матче турнира с испанским игроком Пабло-Карреньо Бустой. Об этом заявили организаторы US Open.

«Джокович потеряет все рейтинговые очки, заработанные на соревновании, и будет оштрафован на призовые деньги, выигранные на US Open, в дополнение к штрафам, наложенным в отношении правонарушения», - сказано в сообщении организаторов Открытого чемпионата США по теннису.

В воскресенье, 6 сентября, сербский игрок ударил мячом в стенку корта, но попал в шею арбитру. После инцидента теннисиста решили исключить.

Отметим, что Джокович стал первым дисквалифицированным игроком в этом веке.

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