Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе заразился коронавирусом. Об этом сказано на официальном сайте Федерации футбола страны.

В связи с болезнью игрок исключен из состава национальной команды на матч Лиги наций с Хорватией, который должен пройти 8 сентября.

Ранее стало известно, что положительный тест на коронавирус сдали другие футболисты команды: нападающие Неймар и Мауро Икарди, полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из «Монако» на правах аренды. Через год парижский клуб выкупил форварда за 145 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2022 года.