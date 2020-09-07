«Игры Героев» представлены на XVIII летней Спартакиаде

Пятого сентября 2020 года на территории экоотеля «Изумрудный лес» в Московской области состоялась XVIII летняя Спартакиада АФК «Система». Летняя спартакиада АФК «Система» - главное спортивное мероприятие, направленное на продвижение здорового образа жизни и развитие корпоративной культуры компаний группы АФК «Система» - одной из крупнейших корпораций страны.

Главная борьба развернулась на площадке «Игры Героев», организованной «Лигой Героев» при поддержке благотворительного фонда «Система», оператора социальных инвестиций АФК «Система».

«Спартакиада для корпорации - одно из важных мероприятий, ведь наши сотрудники очень много работают и поддерживать себя в хорошей физической форме - это ответственность каждого. К сожалению, пандемические ограничения внесли свои правки в привычный регламент Спартакиады. Впервые за многие годы не проводились командные игры», - отметила президент благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко.

«Игры Героев» - новый уникальный формат командных состязаний. На них любой человек, даже без предварительной подготовки, может проверить свои силы, скорость, гибкость и выносливость, пройдя несколько этапов испытаний, подготовленных организаторами.

Одним из самых важных правил мероприятия является требование к составу команды, которая должна обязательно состоять из двух мужчин и двух женщин.

Забег проходил в формате Urban - это самая легкая разновидность гонки, которая требовала от участников проявления спортивных навыков на любительском уровне. Только слаженная командная работа помогла достигнуть максимального результата.

По итогам командной эстафеты места первой тройки распределились следующим образом: третье место - команда БЭСК (Башкирская электросетевая компания), второе место - команда МТС, первое место - команда МТС Банк.

Дисциплины, в которых сразились команды: бег, прыжки в длину, толкание ядра, комплекс по общей физической подготовке, «шведская» эстафета на 1 800 метров и полоса препятствий.

«Конечно, в индивидуальных соревнованиях спортсмен может проявить себя, но только в команде можно сформировать навыки коммуникации, лидерства и умение делегировать. Поэтому альтернативой футболу или баскетболу мы увидели "Игры Героев" - здесь важна сплоченность и работа в команде маленького коллектива. Мы хотим, чтобы "Игры Героев" стали традиционным видом состязаний Спартакиады АФК "Система"» - добавила Косаченко.

В финальной эстафете участники прошли сложнейшие экстремальные испытания «Гонки Героев»: вертикальные заборы, которые можно было преодолеть, только работая в команде, рукоходы «Народный» и «Китайский», командные переносы грузов, подтягивания и подъем по канату.