«Это абсурд»: Тарпищев прокомментировал инцидент с дисквалификацией Джоковича

Дисквалификация сербского теннисиста Новака Джоковича после инцидента с судьей - полный абсурд. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился президент российской федерации тенниса Шамиль Тарпищев.

Скандал произошел на турнире US Open, когда раздосадованный своей игрой чемпион отбросил мяч в сторону и попал в женщину-лайнсмена.

«Я считаю, что это абсолютно абсурдная ситуация. Джокович никогда себя не дискредитировал. Это, наверное, один из немногих игроков - образцов профессиональной этики. Он просто отыграл этот мяч и случайно попал в судью. Не было в этом никакого умысла и это какой-то абсурд. Судьи сработали глядя на пострадавшую, которая упала. Как позже оказалось, ничего страшного с ней не произошло», - отметил Тарпищев.

Для Джоковича дисквалификация с турнира стала настоящим ударом. Как рассказал президент российской федерации тенниса, прославленный серб и его команда возлагали большие надежды на этот турнир. Возможно, именно с этим связано поведение теннисиста.

«Его лишили очков, которые он на этом турнире заработал, а также лишили призовых денег, которые он мог бы получить. У него аннулировали все. Я знаю, что он хотел весь год отыграть без поражений и такую задачу ставил пред собой и перед своей командой. Он мог стать победителем всех турниров Большого шлема в один год. Его лишили этого шанса на ровном месте», - уверен Шамиль Тарпищев.

Сам Джокович, комментируя произошедшее на корте заявил, что попал мячом в судью случайно и принес публичные извинения. Кроме того, теннисист принес извинения организаторам турнира Открытого чемпионата США. Позже стало известно, что Джокович будет оштрафован.