«Спонтанно и несознательно»: российский тренер заступился за Джоковича после инцидента на US Open

Тренер сборных команд России , Член Правления Федерации тенниса России, Член Правления Федерации тенниса города Москвы, Мастер спорта СССР Владимир Камельзон прокомментировал «Звезде» инцидент с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Напомним, ранее его дисквалифицировали за неспортивное поведение и сняли с розыгрыша Открытого чемпионата США по теннису за попадание мячом в линейную судью по ходу матча четвертого круга против испанца Пабло Каррено-Бусты.

«Случай, который произошел с Джоковичем, спонтанный. Это была эмоциональная игра, которая требует высочайшего нервного напряжения. Обычно Джокович не отличается каким-то плохим поведением на корте. Он всегда подтянут и хорошо одет», - отметил тренер.

По словам Камельзона, тот уровень, который набрал серб, является высочайшим достижением в мужском теннисе.

«То, что спортсмены играют без зрителей из-за пандемии - это абсолютно другие соревнования и другие условия. Если раньше можно было эмоционально разрядиться с помощью зрителей, то здесь была камерная обстановка», - уверен Камельзон.

По его словам, Джокович на эмоциях запустил мяч и не хотел попасть в судью.

«Джокович запустил в сердцах этот мяч и абсолютно случайно попал в шею судье. Позже ей врачи оказали помощь. Все было спонтанно и несознательно. Арбитры долго разбирались, что с этим делать, так как в теннисе очень строгие правила», - отметил тренер.

По его словам, серба пока полностью не дисквалифицировали, а сняли с одной игры.

«Теперь будут разборки с Федерацией тенниса. Надо помочь разобраться в этой ситуации. Если они уберут этого игрока, то будет только хуже. Команда и так не слишком сильная», - отметил Камельзон.

Он уверен, что Джоковича с турнира его сняли заслуженно. Он нарушил действующие правила. Однако все остальное-это детали, которые должны обрабатываться. И дисквалификация на длительный период, по мнению тренера, все усугубит.