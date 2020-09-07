Испания разгромила Украину в матче Лиги наций

В матче Лиги наций сборная Испании разгромила команду Украины. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 4:0.

Голами отличились Серхио Рамос, Ансу Фати и Ферран Торрес.

После двух туров Испания, на счету которой 4 очка, лидирует в группе. Второе место занимает команда Украины - 3 балла. Далее идут сборная Германии и Швейцарии.

Также в воскресенье, 6 сентября, в Будапеште сборная России по футболу победила команду Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций.