Роналду не смог выйти на поле из-за укуса пчелы

Нападающий португальской сборной, один из знаменитейших футболистов мира Криштиану Роналду не смог принять участие в игре в рамках Лиги наций УЕФА.

Матч с Хорватией прошел без его участия, так как перед игрой спортсмен бы укушен пчелой. Соответствующую информацию сообщил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

Даже без Роналду игрокам из команды Португалии удалось выиграть в матче со счетом 4.1. С учетом последних изменений, Португалия сейчас занимает лидирующую позицию в группе С на чемпионате.

На втором месте во временном зачете находится Франция, сборная которой одержала победу над Швецией в последнем мачте.

В настоящий момент точно определить дату возвращения Роналду на игровое поле нельзя.