Спорт Сын Шумахера одержал первую победу в сезоне «Формулы-2» Анна Берестовая Российские гонщики заняли 9 и 17 место. © Фото: Hoch Zwei, Keystone Press Agency, Globallookpress Мик Шумахер, сын легендарного гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера, стал лидером первой гонки текущего этапа «Формулы-2». Заезд состоялся в итальянской Монце. На втором месте оказался итальянский гонщик Лука Гьотто из Hitech GP. Третьим к финишу пришел датчанин Кристиан Лундгор из ART. Россию на прошедшем заезде представлял Роберт Шварцман, ставший девятым, и Артем Маркелов, пришедший в гонке 17-м. Еще один россиянин, участвующий в «Формуле-2», был вынужден сойти с дистанции в вязи с проблемами с болидом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует