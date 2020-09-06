Серена Уильямс прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Прославленная американская теннисистка Серена Уильямс доказала на корте, что она находится в прекрасной спортивной форме и в пандемию корониваруса. Старшая из сестер Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США - US Open.

На корте 38-летняя спортсменка обыграла свою 27-летнюю соотечественницу в трех сетах. Встреча продлилась 1 час 46 минут и завершилась с результатом: 6:2, 2:6, 2:6.

Уильямс оформила 12 подач навылет, совершила три двойных ошибки и спасла 60% брейкпойнтов.