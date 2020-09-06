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Серена Уильямс прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Валентина Пескова
02:46 06.09.2020
Уильямс сражалась на корте с 27-летней американкой Слоан Стивенс, встреча продлилась 1 час 46 минут и завершилась в трех сетах (6:2, 2:6, 2:6)
Серена Уильямс прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата США
© Фото: Stuart Robinson - STAFF Stuart Robinson 351705 Globallookpress

Прославленная американская теннисистка Серена Уильямс доказала на корте, что она находится в прекрасной спортивной форме и в пандемию корониваруса. Старшая из сестер Уильямс вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США - US Open.

На корте 38-летняя спортсменка обыграла свою 27-летнюю соотечественницу в трех сетах. Встреча продлилась 1 час 46 минут и завершилась с результатом: 6:2, 2:6, 2:6.

Уильямс оформила 12 подач навылет, совершила три двойных ошибки и спасла 60% брейкпойнтов.

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