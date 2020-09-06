Джоковича дисквалифицировали на US Open за неспортивное поведение

Сербский теннисист Новак Джокович дисквалифицирован на US Open. Причиной стало агрессивное поведение спортсмена. Он отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.

Инцидент произошел в матче четвертого круга соревнований. Первая ракетка мира и его соперник - испанец Пабло Карреньо-Бустой - не успели доиграть даже один сет. Счет - 6:5 в пользу Карреньо-Бустой.

За выход в полуфинал испанец сыграет с победителем матча четвертого круга между канадцем Денисом Шаповаловым и седьмой ракеткой турнира бельгийцем Давидом Гоффеном.

Новак Джокович не сможет завершить участие в Открытом чемпионате США.