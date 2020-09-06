Сборная РФ обыграла команду Венгрии в матче Лиги Наций
Встреча завершилась со счетом 3:2.
© Фото: Алексей Витвицкий РИА Новости
В воскресенье, 6 сентября, в Будапеште сборная России по футболу победила команду Венгрии со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги наций.
В ходе встречи российская команда вырвалась в лидеры уже во время первого тайма, благодаря голам Антона Миранчука, Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса.
Следующий матч сборной России в Лиге наций состоится 11 сентября с командой Турции.