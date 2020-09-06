Спорт Гасли стал победителем Гран-при Италии Светлана Головина Российский гонщик Даниил Квят финишировал на девятом месте, а лидер чемпионата Льюис Хэмилтон оказался на седьмом месте. © Фото: Federico Basile, Keystone Press Agency, Globallookpress Победителем Гран-при Италии «Формулы-1» впервые в карьере стал французский гонщик Пьер Гасли из команды «Альфа Таури». Серебро гонки взял испанский пилот Карлос Сайнс-младший из «Макларена», бронза досталась канадцу Лэнсу Строллу из «Рейсинг Пойнт». «Я побывал на пьедестале, а теперь выиграл свою первую гонку. У меня нет слов», - цитирует Гасли «Матч ТВ». Уточняется, что с 1997 года это первая победа французов на «Формула-1». В то же время, российский гонщик Даниил Квят финишировал на девятом месте, а лидер чемпионата Льюис Хэмилтон оказался на седьмом месте. Восьмой этап «Формулы-1» прошел 6 сентября в итальянском Монце. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует