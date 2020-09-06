Аршавин сравнил Кокорина и Дзюбу

Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин сравнил нападающих петербургского «Зенита» Артема Дзюбу и московского «Спартака» Александра Кокорина.

По его мнению, Кокорин является сильнейшим игроком атаки в России, а также превосходит Дзюбу по индивидуальным качествам. В отношении нападающего бело-синих Аршавин сказал, что в составе национальной команды он выглядит предпочтительнее.

Также Аршавин добавил, что Кокорин не скоро вернутся в сборную страны, передает Матч ТВ.

Бывший игрок «Зенита» этим летом подписал контракт с «красно-белыми» в статусе свободного агента. Матч с «Сочи», за который также ранее выступал Кокорин, 9 августа команда провела без нового игрока в составе.