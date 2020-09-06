Ударивший соперника на дуэли взглядов боец UFC из РФ проиграл поединок

Российский боец Зелим Имадаев проиграл поединок бразильцу Мишелю Перейре на турнире UFC Fight Night 176.

Бой прошел в Лас-Вегасе, США. Он был остановлен в третьем раунде после удушающего приема от бразильского спортсмена, передает eurosport.ru

До этого во время дуэли взглядов перед поединком Имадаев ударил по лицу Перейру.

Россиянин в рамках UFC провел три встречи, все из которых проиграл. При этом, у него восемь побед в ММА. Бразилец провел 36-й бой в карьере, у него 24 победы.