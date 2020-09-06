Спорт «Не всегда можно делать то, что любишь»: Мутко рассказал, почему ушел из футбола Кирилл Васин С января 2020 года Мутко является генеральным директором акционерного общества «Дом.РФ». © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости Бывший министр спорта РФ и экс-глава Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, почему был вынужден оставить футбол. «Я не хотел уходить, но Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что надо заняться большим серьезным делом: региональной политикой, отраслью строительства. Ты не всегда можешь делать то, что любишь», - сказал Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ». Он отметил, что сейчас с головой ушел в новую деятельность. С января 2020 года Мутко является генеральным директором акционерного общества «Дом.РФ». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует