Боксер Уайт отказался признавать нокаут Поветкина

Британец Диллиан Уайт отказался признать, что россиянин Александр Поветкин нокаутировал его в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

«Я не был в бессознательном состоянии, просто упал, не могу сказать, что не рухнул на ринг, ведь это был классный удар в подбородок, но со мной все было нормально», - передает слова боксера «Газета.Ru».

Напомним, что бой состоялся 23 августа. Алексей Поветкин отправил в нокаут своего соперника по рингу 32-летнего Диллиана Уайта, назвав свой удар «лучшим в карьере».

Также в ноябре 2020 возможно состоится бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Команда спортсмена из РФ уверена в победе своего бойца, и считает, что выигрыш принесет им солидную прибыль.