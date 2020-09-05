Даниил Медведев вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open).

На турнире, который проходит в Нью-Йорке, в матче третьего круга Медведев одолел американца Джей Джея Вольфа. Поединок, продолжавшийся около двух часов, закончился со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

Соперника по четвертому кругу россиянин узнает после завершения встречи Мартона Фучовича из Венгрии с американцем Фрэнсисом Тьяфо.