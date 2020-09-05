Россиянка одержала победу на международной велогонке в Турции
Серебро завоевала украинская спортсменка Валерия Кононенко, бронза досталась россиянке Айгуль Гареевой.
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
Велогонщица из России Мария Новолодская выиграла Grand Prix Mount Erciyes в Турции.
Серебро завоевала украинская спортсменка Валерия Кононенко, бронза досталась россиянке Айгуль Гареевой.
Перед началом гонки велосипедисты почтили память россиянина Павла Свешникова минутой молчания, который накануне скончался во время заезда на Гран-при Москвы, сообщает Федерация велосипедного порта России.