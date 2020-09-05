Россиянин Закарин занял четвертое место на восьмом этапе велогонки «Тур де Франс»

Российский спортсмен Ильнур Закарин из команды CCC Team занял четвертое место на восьмом этапе велогонки «Тур де Франс» с результатом в 4 часа 3 минуты 21 секунду.

Победителем гонки стал представитель Франции Нанс Петерс из команды AG2R La Mondiale (4 часа 2 минуты 12 секунд), вторым к финишу пришел латвиец Томс Скуйиньш из команды Trek-Segafredo (4 часа 2 минуты 59 секунд), третьим стал испанец Карлос Верона из команды Movistar.

Первую строчку в общем зачете удерживает представитель Великобритании Адам Йейтс из Mitchelton-Scott. Девятый этап пройдет 6 сентября.