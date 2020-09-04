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«Важно побеждать»: Дзюба подвел итоги матча Лиги наций с Сербией

Ирина Егорова
07:50 04.09.2020
Матч сборной РФ против сборной Сербии, проходившей в Москве 3 сентября, завершился победой россиян со счетом 3:1 .
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал победу российской сборной в матче против сербов.

«Очень важно побеждать. Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин выигрывать команды, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для чемпионата мира это будет очень важно.

По словам футболиста, был «непростой матч», в котором не хватало болельщиков, эмоций.

«Но спасло то, что 9 месяцев не собирались, гимн свой будоражит», - подчеркнул Дзюба.

Он по достоинству оценил сборную Сербии, назвав сербов - «неприятным именитым соерником».

Следующим противником россиян в рамках турнира станет команда Венгрии. Дзюба считает, что это будет «интересный матч», так как «венгры победили Турцию», что «удивительно», передает Sports.ru. 

Главный тренер российских футболистов Станислав Черчесов назвал победу своей команды сложной, но заслуженной.  Напомним, что матч сборной РФ против сборной Сербии, проходившей в Москве 3 сентября, завершился победой россиян со счетом 3:1. 

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