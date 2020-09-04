Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
По предварительным данным, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки.
© Фото: pavel_sveshnikov Instagram
Во время Гран-при Москвы по велотреку российский велогонщик Павел Свешников скончался после потери сознания.
«По предварительной информации, спортсмен потерял сознание и упал во время групповой гонки в Крылатском», - говорится в сообщении на сайте Федерации велосипедного спорта России.
Уточняется, что бригада скорой помощи, работающая на треке, а также медики, оперативно прибывшие по вызову, не смогли спасти спортсмена.
Федерация выразила соболезнования родным и близким гонщика. Причины смерти Свешникова пока неизвестны.
Соревнования стартовали на велотреке «Крылатское» 3 сентября.